«Nessuno è davvero uscito dalla Superlega, non possono andarsene». Florentino Perez sbugiarda i club: il torneo è solo in pausa

Nonostante le defezioni di diversi club che avrebbero aderito al progetto della Superlega – una nuova competizione tra 20 grandi squadre europee, di cui 12 fondatrici – Florentino Perez insiste sulla solidità del progetto. «La società esiste e anche i partner che compongono la Superlega. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana per riflettere sulla virulenza con cui alcune persone che non vogliono perdere i propri privilegi hanno manipolato il progetto», ha dichiarato in un un'intervista al quotidiano sportivo spagnolo As. Il presidente del Real Madrid ha sottolineato di non temere le «minacce» del presidente dell'Uega, Aleksander Cerein, il quale starebbe utilizzando «armi spuntate». A Madrid, gli avvocati che curano gli interessi della Superlega si sono ...

