La Pixar ha aperto un casting in cerca di un’attrice transgender

Leggi su zon

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lasi apre sempre di più alle tematiche LGBT+ e haunindiper un nuovo progetto Lae la Disney sempre più aperte alle tematiche LGBT+ e da poche ore è stato diffuso undallaindi. Dall’account Trans March la casa di animazione di Emeryville stando, stando al testo,dai 12 ai 17 anni in grado di interpretare “in modo autentico una quattordicenne“, un personaggio “empatico, divertente e che è sempre al tuo fianco”. Con l’espressione in modo autentico non vogliono però precludere la possibilità anche a ...