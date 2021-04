Calciomercato Milan | colpo in attacco | Doppio scambio in Serie A

(Di martedì 20 aprile 2021) Ilcontinua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori di assoluto valore: idea vice Ibrahimovic,inA ? Ilcontinua a collezionare punti importanti… L'articoloininA è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - PietroMazzara : Il #Milan accelera su #Walz. Previsto viaggio a Milano dell’agente per cercare accordo definitivo #Calciomercato - 90Valla : RT @cmdotcom: #Milan, la lettera di #Gazidis ai partner sulla #Superlega: 'Inizio di un nuovo entusiasmante capitolo' - FrenkGoebbels : RT @cmdotcom: #SerieA, #Agnelli contro tutti: 'Con la #Superlega vinceranno solo #Inter, #Milan e #Juve? E' così da ottant'anni, mi pare' h… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Scamacca, si fa dura per Juve e Milan: il Sassuolo vuole 40 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Calciomercato.com

... 'Con 350 milioni l'anno garantiti, lo scudetto lo vinceranno sempre Juve, Inter o'. E qui, la parola, la presa il presidente della Juventus Andrea Agnelli . Queste le parole del numero 1 ...In passato ha resistito alla tentazione di diverse proposte arrivate sia dalla Premier League, con il Leicester in prima fila, che dal. Ora la situazione è cambiata: l'ex Sassuolo non è ...Come riporta La Repubblica, quello che conta davvero sono i soldi che Juve, Inter e Milan rischiano di portarsi via se fossero "espulse" dal torneo. Infatti, ...Nelle ultime ore a tenere banco è soprattutto la Superlega, che potrebbe rivoluzionare tutto il mondo del calcio e oltre a Juventus, Milan e Inter potrebbe presto aggiungersi anche ...