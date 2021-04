Gomme da neve: dal 15 aprile un mese per sostituirle. Il rischio? Multa da 430 euro (Di martedì 13 aprile 2021) Giovedì 15 aprile 2021 scatterà l’obbligo di sostituire le Gomme invernali con le coperture estive. Ci saranno trenta giorni di tempo, però, per provvedervi senza incorrere in sanzioni di legge: lo stabilisce una circolare del Ministero dei Trasporti del 2014. Pertanto il ritorno agli pneumatici estivi dovrà avvenire tra il 15 aprile e il 15 maggio; ciò darà all’interessato la possibilità di prenotare con comodo l’operazione presso il proprio gommista L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 aprile 2021) Giovedì 152021 scatterà l’obbligo di sostituire leinvernali con le coperture estive. Ci saranno trenta giorni di tempo, però, per provvedervi senza incorrere in sanzioni di legge: lo stabilisce una circolare del Ministero dei Trasporti del 2014. Pertanto il ritorno agli pneumatici estivi dovrà avvenire tra il 15e il 15 maggio; ciò darà all’interessato la possibilità di prenotare con comodo l’operazione presso il proprio gommista L'articolo proviene da Firenze Post.

