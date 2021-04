Brad Pitt firma una speciale capsule collection per Brioni

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 12 aprile 2021) Quando una storia d’amore naufraga molto spesso si cerca di reinventarsi e di guardare avanti scoprendo nuove passioni. E così dopo la fine del matrimonio con la splendida Angelina Jolie,ha pensato bene di mettersi alla prova nell’insolita veste di stilista. Ed il risultato non poteva che essere più che positivo.si è unito alla celebre azienda italiana, di cui è testimonial dal 2019, per la‘BP Signature’. Un guardaroba completo in sette pezzi che includono un abito a due bottoni, una polo in cashmere a maniche lunghe dal peso piuma. Ma anche una giacca sportiva in cashmere double, un cappotto sfoderato e una giacca da sera in velluto abbinata a pantaloni in lana e a una camicia da sera in cotone. I capi da sera sono ispirati all’outfit ...