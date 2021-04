Billie Eilish racconta il lungo processo per diventare bionda

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 aprile 2021) Non è rapida, né semplice la transizione da brunette a bionda. Nonostante l’incredibile evoluzione delle tecniche colore, chi parte da una base capelli scura o molto scura dovrà mettere in conto più appuntamenti piuttosto lunghetti in salone per ottenere il tono di biondo dei sogni. A ricordarci di quanta pazienza debba armarsi chi aspira al capello biondo platino è Billie Eilish, passata in tempi recenti a un nuovo hair look, completo di maxi frangia, scalatura e un tono chiarissimo di biondo. In una sessione di domande e risposte via Instagram, la cantante americana ha raccontato ai suoi fan di aver impiegato esattamente sei settimane per raggiungere il suo attuale colore biondo platino. Sicuramente avranno dovuto essere pazienti con i tempi di posa anche J-Lo, Hilary Duff e Chrissy Teigen, tutte e tre recentemente passate a un tono chiarissimo di biondo.