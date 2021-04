Roma-Fonseca | sarà addio Sarri si avvicina

Advertising

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Roma mania: #Fonseca ha firmato il suo addio. #EuropaLeague più importante della Champions? Se è così... chapeau! https://t.… - cmdotcom : #Roma mania: #Fonseca ha firmato il suo addio. #EuropaLeague più importante della Champions? Se è così... chapeau!… - infoitsport : TMW RADIO - Di Livio: 'Juve, col Napoli Pirlo rischia tanto. Roma, Fonseca non può rimanere' - Ftbnews24 : #ASRoma #SassuoloRoma #SerieA #Fonseca #Dzeko #Roma ?? - SilvestriP : Mister #Fonseca #Ibanez ha detto che si ispira a Sergio Ramos, giocando centrale ha più punti di riferimento sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

... sacrificato alla Dea classifica come è giusto che sia - dalla difesa decimata alle assenze di big come Veretout , Pauloha scritto un'altra brutta pagina dicontro il Sassuolo che un ...Lasapeva di non aver vita facile contro un avversario di questo genere, che già in passato ha messo in seria difficoltà la formazione guidata da mister. Peraltro, tra i giallorossi, il ...Blog Calciomercato.com: Si vive un'attesa sofferta in casa Roma. Proprio due giorni fa è arrivato un altro risultato non esattamente in linea con le attese, per la ...Con tutti gli alibi del caso – che poi nel calcio lasciano il tempo che trovano, sacrificato alla Dea classifica come è giusto che sia – dalla ...