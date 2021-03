Covid, i mercati possono riaprire: ordinanza in arrivo in Campania (Di venerdì 26 marzo 2021) Vengono riaperti i mercati della Campania. Ad annunciarlo è l'Unità di Crisi regionale per l'emergenza Covid. ' È in corso di definizione, e sarà pubblicata in giornata, un'ordinanza con la quale, ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 26 marzo 2021) Vengono riaperti idella. Ad annunciarlo è l'Unità di Crisi regionale per l'emergenza. ' È in corso di definizione, e sarà pubblicata in giornata, un'con la quale, ...

Advertising

paolo7810 : RT @ASInvestmentsIT: La pandemia da Covid-19 ha colpito le economie emergenti in misura diversa. Perché alcuni mercati hanno reagito meglio… - Giacinto_Bruno : RT @AXAIM_IT: Nel 2020 è cresciuta solo l’economia cinese. Mentre il resto del mondo procede in retromarcia, la Cina è in pole per diventar… - Palermer : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Covid 19. Proroga sospensione mercati rionali dal 25/03/2021 fino al 02/04/2021 - Affaritaliani : Vaccini Pfizer prodotti a Monza Saranno destinati a diversi mercati - rep_napoli : Covid: riapertura parziale dei mercati, ecco l'ordinanza [aggiornamento delle 17:04] -