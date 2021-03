Fabrizio Corona torna in carcere: prelevato dall’ospedale di notte. L’ira del legale di Fabrizio Corona: “Mancanza in umanità” (Di martedì 23 marzo 2021) Fabrizio Corona è tornato in carcere, la polemica dell’avvocato Chiesa: “Hanno preso un uomo che si reggeva a stento in piedi” Nella tarda serata di lunedì 22 marzo, Fabrizio Corona è stato trasferito al carcere di Monza, dopo aver trascorso più di una settimana nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. La notizia spegne del tutto le richieste dei suoi legali e della sua famiglia, che negli ultimi giorni si sono mostrati preoccupati per il ritorno in cella dell’ex agente fotografico. Fabrizio Corona e il ricovero in psichiatria: cosa è successo Meno di 10 giorni fa, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021)to in, la polemica dell’avvocato Chiesa: “Hanno preso un uomo che si reggeva a stento in piedi” Nella tarda serata di lunedì 22 marzo,è stato trasferito aldi Monza, dopo aver trascorso più di una settimana nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. La notizia spegne del tutto le richieste dei suoi legali e della sua famiglia, che negli ultimi giorni si sono mostrati preoccupati per il ritorno in cella dell’ex agente fotografico.e il ricovero in psichiatria: cosa è successo Meno di 10 giorni fa, ...

