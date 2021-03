Roma, 6 spagnoli denunciati in aeroporto: si stavano imbarcando con falsi referti covid. Due erano positivi (Di venerdì 19 marzo 2021) A quanto risulta a Leggo poi è emerso che la comitiva non era nuova a non rispettare le norme anti covid. Recentemente erano stati sorpresi a partecipare a feste private non autorizzate. Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) A quanto risulta a Leggo poi è emerso che la comitiva non era nuova a non rispettare le norme anti. Recentementestati sorpresi a partecipare a feste private non autorizzate.

