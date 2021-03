LIVE Sci alpino, SuperG donne Lenzerheide in DIRETTA: gara cancellata, Vlhova ad un passo dalla Coppa del Mondo (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SuperG MASCHILE DI Lenzerheide CANCELLATI I SUPER G MASCHILE E FEMMINILE PER LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE LA CLASSIFICA GENERALE E DI SuperG DI SCI alpino FEMMINILE LA CLASSIFICA GENERALE E DI SuperG DI SCI alpino MASCHILE NEBBIA E NEVE: I NUOVI ORARI DEI SuperG DI Lenzerheide 10.48: Le parole di Markus Waldner, direttore della Coppa del Mondo maschile: “Ci ha sorpreso la fitta nevicata della notte, che non era nelle previsioni meteo. Ora la pista è stata di nuovo ripulita, ma nel frattempo è scesa una fitta nebbia che rende impossibile dare lo start alle gare” 10.10: Ulteriore decisione ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELMASCHILE DICANCELLATI I SUPER G MASCHILE E FEMMINILE PER LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE LA CLASSIFICA GENERALE E DIDI SCIFEMMINILE LA CLASSIFICA GENERALE E DIDI SCIMASCHILE NEBBIA E NEVE: I NUOVI ORARI DEIDI10.48: Le parole di Markus Waldner, direttore delladelmaschile: “Ci ha sorpreso la fitta nevicata della notte, che non era nelle previsioni meteo. Ora la pista è stata di nuovo ripulita, ma nel frattempo è scesa una fitta nebbia che rende impossibile dare lo start alle gare” 10.10: Ulteriore decisione ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Lenzerheide in DIRETTA: condizioni meteorologiche avverse Petra Vlhova vicina al succe… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Lenzerheide in DIRETTA: partenza rimandata, il nuovo orario - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG donne Lenzerheide in DIRETTA: cambia l'orario per il maltempo - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ??Sci, finali di Lenzerheide 09h30 super G femminile - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Lenzerheide in DIRETTA: Lara Gut-Behrami si gioca il tutto per tutto Vlhova in agguato… -