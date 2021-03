Veri e diretti: i Maneskin arrivano con il loro Teatro d’Ira Vol. I (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un momento rock, anche se molti preferiscono dire che il rock è altro. Ma in Teatro d’Ira Vol. I, il nuovo disco dei Maneskin in uscita il 19 marzo, c’è rock e molto altro. Lo hanno raccontato loro, in una conferenza stampa, con antemprima di alcuni brani. Quattri ragazzi Veri, diretti e che amano non rinnegare il loro essere. E sti cazzi se qualcuno non li apprezza. Cosa troverete in Teatro d’Ira Vol. I dei Maneskin? Balade e rock. Live. L’essenza di un gruppo di ventenni che è cresciuto con strumenti digitali che ormai in pochi usano. Lo abbiamo visto anche sul palco di Sanremo 2021. Energia e sound crudo. Canzoni in italiano e in inglese che raccontano il mondo filtrato dai loro occhi e dalle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un momento rock, anche se molti preferiscono dire che il rock è altro. Ma inVol. I, il nuovo disco deiin uscita il 19 marzo, c’è rock e molto altro. Lo hanno raccontato, in una conferenza stampa, con antemprima di alcuni brani. Quattri ragazzie che amano non rinnegare ilessere. E sti cazzi se qualcuno non li apprezza. Cosa troverete inVol. I dei? Balade e rock. Live. L’essenza di un gruppo di ventenni che è cresciuto con strumenti digitali che ormai in pochi usano. Lo abbiamo visto anche sul palco di Sanremo 2021. Energia e sound crudo. Canzoni in italiano e in inglese che raccontano il mondo filtrato daiocchi e dalle ...

