Strage nei centri massaggi ad Atlanta: 8 vittime, 6 asiatiche. Riesplode la protesta contro l’odio razziale: «Con la pandemia casi in aumento» – Il video (Di mercoledì 17 marzo 2021) Otto persone, tra cui sei donne di origine asiatica, sono state uccise questa notte ad Atlanta in tre sparatorie scoppiate nella via dove si concentrano numerosi centri benessere. Un 21enne bianco è stato arrestato a oltre 200 km dalla zona degli spari, dopo aver tentato la fuga in auto. La Strage di Atlanta è l’ultimo drammatico episodio di una lunga scia di aggressioni che da mesi colpiscono la comunità asiatica negli Stati Uniti, dove secondo la Stop Aapi Hate sono stati almeno 3.292 i casi finora accertati di odio razziale, contro cui ancora nelle ultime ore è esplosa la protesta sui social con l’hashatag #stopasianhate. Secondo gli attivisti, la pandemia di Covid-19 ha aumentato questo fenomeno. «Gli episodi di odio non stanno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) Otto persone, tra cui sei donne di origine asiatica, sono state uccise questa notte adin tre sparatorie scoppiate nella via dove si concentrano numerosibenessere. Un 21enne bianco è stato arrestato a oltre 200 km dalla zona degli spari, dopo aver tentato la fuga in auto. Ladiè l’ultimo drammatico episodio di una lunga scia di aggressioni che da mesi colpiscono la comunità asiatica negli Stati Uniti, dove secondo la Stop Aapi Hate sono stati almeno 3.292 ifinora accertati di odiocui ancora nelle ultime ore è esplosa lasui social con l’hashatag #stopasianhate. Secondo gli attivisti, ladi Covid-19 ha aumentato questo fenomeno. «Gli episodi di odio non stanno ...

Advertising

Avvenire_Nei : La guerra nascosta. Etiopia, altra strage in chiesa: ventinove trucidati in Oromia - Avvenire_Nei : Il dramma. Un morto ogni 37 secondi: la strage da record in Brasile - murphi57 : RT @FraDiGiuseppe: Ogni anno, nei servizi su strage di Via Fani, omettono il nome completo dei responsabili ovvero le Brigate Rosse-Partito… - CuginoPaolo : RT @FraDiGiuseppe: Ogni anno, nei servizi su strage di Via Fani, omettono il nome completo dei responsabili ovvero le Brigate Rosse-Partito… - globalistIT : La polizia ha arrestato un sospettato: ecco cosa è successo -