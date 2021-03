Speranza: 'Caso AstraZeneca non incrina fiducia nei vaccini' (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Il governo considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere la stagione difficile che stiamo vivendo nell'ultimo anno', così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha aperto la propria ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Il governo considera ila prima vera chiave per chiudere la stagione difficile che stiamo vivendo nell'ultimo anno', così il ministro della Salute, Roberto, ha aperto la propria ...

Agenzia_Ansa : Caso #AstraZeneca, Speranza: 'Chi ha avuto la prima dose stia tranquillo'. Il ministro della Salute: 'Auspico che g… - RaiNews : Speranza: auspicio prime dosi J&J dopo la metà di aprile - MapuOfficial : 'leggo, telefono, scrivo....' sono un pò come #Letta ... mi chiedono cosa faccio nella vita e inizio ad elencare v… - MediasetTgcom24 : Speranza: 'Caso AstraZeneca non incrina fiducia nei vaccini' - StefanoSabati17 : RT @ImolaOggi: Speranza: 'i vaccini sono l'unica soluzione' Nuovo caso di grave emorragia dopo il vaccino AstraZeneca. Donna in coma a Bari… -