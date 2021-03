Gli eBook avranno colori più saturi e brillanti grazie al nuovo Kaleido Plus di E Ink (Di lunedì 15 marzo 2021) Il nuovo pannello Kaleido Plus per eBook Reader migliora luminosità, nitidezza e gamma cromatica delle immagini e porta la massima dimensione del display da 6 fino a 7,8 pollici.... Leggi su dday (Di lunedì 15 marzo 2021) IlpannelloperReader migliora luminosità, nitidezza e gamma cromatica delle immagini e porta la massima dimensione del display da 6 fino a 7,8 pollici....

Advertising

Digital_Day : L'inchiostro elettronico si fa sempre più a colori grazie alla nuova tecnologia di E Ink - Marcoseditore : Le ricorrenze passano, i grandi temi no! #DonneCheParlano di #MiriamToews in #Ebook a un prezzo speciale ??… - RPuntate : Il capitolo 11 del Romanzo giallo a puntate 'Morte di un Ussaro' è online e gratuito per gli iscritti al sito.… - giocarmon : Gli infami sono una razza a parte, a volte li trovi seduti a mischiar le carte, a volte vedi che siedono in un parl… - giocarmon : ? ...Si tolse l'angusto reggipetto rigido e le tette flaccide e grasse si srotolarono fino all'ombellico. Si tolse… -