LIVE Parigi-Nizza, Settima tappa in DIRETTA: inizia la bagarre per portare via la fuga (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Ora è Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a tentare la fuga sulle ultime rampe del Cote de Gilette. Una quindicina di corridori dietro il belga. 11.48 Il primo a prendere un po' di vantaggio è Neilson Powless (EF Education Nippo), ma il gruppo non lo lascia fuggire. 11.46 Ci provano in tanti in questi primi metri. Ricordiamo che la strada si è messa subito in salita con la Cote de Gilette. 11.43 Si parte, comincia la Le Broc-Valdeblore La Colmiane, Settima tappa della Parigi-Nizza 2021! 11.42 Si registrano i ritiri di Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Maximilian Walscheid (Qhubeka-Assos) e Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) 11.39 I corridori si stanno portando verso il chilometro zero. 11.35 Arriva anche Primoz Roglic, ...

