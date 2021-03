G.P. Bahrain: prove, problemi per Vettel e Hamilton, Ferrari sesto tempo (Di sabato 13 marzo 2021) Test del Gp del Bahrain, è Ricciardo con la McLaren il più veloce la sessione del mattino: 1:32"215 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 marzo 2021) Test del Gp del, è Ricciardo con la McLaren il più veloce la sessione del mattino: 1:32"215 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : G.P. Bahrain: prove, problemi per Vettel e Hamilton, Ferrari sesto tempo - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: TEST #F1 | Segui in diretta con noi la seconda sessione di prove dal #Bahrain [LIVE DAY 2] #F1Testing #F1inGenerale http… - F1inGenerale_ : TEST #F1 | Segui in diretta con noi la seconda sessione di prove dal #Bahrain [LIVE DAY 2] #F1Testing #F1inGenerale - infoitsport : TEST F1 | Segui in diretta la sessione pomeridiana di prove dal Bahrain [LIVE DAY 1] - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: TEST #F1 | Segui in diretta la sessione pomeridiana di prove dal Bahrain [LIVE DAY 1] #F1inGenerale -