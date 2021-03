USA, Università Michigan: fiducia consumatori attesa in rafforzamento a marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Migliora la fiducia dei consumatori americani a marzo. Secondo i dati preliminari dell’Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato a 83 punti rispetto ai 76,8 punti del mese di febbraio e contro un aumento fino a 78,5 punti atteso dagli analisti. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è salito a 91,5 punti dagli 86,2 punti precedenti, mentre l’indice sulle attese è peggiorato a 77,5 punti dai 70,7 precedenti. Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Migliora ladeiamericani a. Secondo i dati preliminari dell’del, il sentiment deiè stimato a 83 punti rispetto ai 76,8 punti del mese di febbraio e contro un aumento fino a 78,5 punti atteso dagli analisti. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è salito a 91,5 punti dagli 86,2 punti precedenti, mentre l’indice sulle attese è peggiorato a 77,5 punti dai 70,7 precedenti.

USA, Università Michigan: fiducia consumatori attesa in rafforzamento a marzo Migliora la fiducia dei consumatori americani a marzo. Secondo i dati preliminari dell' Università del Michigan , il sentiment dei consumatori è stimato a 83 punti rispetto ai 76,8 punti del mese di febbraio e contro un aumento fino a 78,5 punti atteso dagli analisti. Nello stesso

I tassi sui bond USA frenano Wall Street ...record sulla scia della ratifica in legge del nuovo maxi pacchetto di stimoli all'economia USA ... Atteso dopo la partenza di Wall Street il dato sulla fiducia dei consumatori elaborato dall'Università

Migliora la fiducia dei consumatori americani a marzo. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan , il sentiment dei consumatori è stimato a 83 punti rispetto ai 76,8 punti del mese di febbraio e contro un aumento fino a 78,5 punti atteso dagli analisti.