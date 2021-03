Il logoramento della democrazia in America Latina (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ennesimo colpo di scena nella vicenda giudiziaria dell’ex presidente brasiliano Inácio Lula da Silva riapre le polemiche sulla difficile convivenza tra i poteri in America Latina. La separazione e l’autonomia dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, in un sistema presidenziale, richiedono un grande sforzo laddove ci sono forti tradizioni populiste. Nella mentalità di molti presidenti eletti direttamente dal popolo, infatti, il Parlamento deve essere sempre allineato alle loro politiche. E, se in un determinato momento accade che la maggioranza parlamentare non coincide con quella che ha espresso l’esecutivo, il Parlamento tende a essere delegittimato. È successo in Venezuela nel 2015 e anche nel Perù del 2020. Ma può accadere anche il contrario, e cioè che un Parlamento riesca a eliminare un presidente per ripicca politica, come capitò ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ennesimo colpo di scena nella vicenda giudiziaria dell’ex presidente brasiliano Inácio Lula da Silva riapre le polemiche sulla difficile convivenza tra i poteri in. La separazione e l’autonomia dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, in un sistema presidenziale, richiedono un grande sforzo laddove ci sono forti tradizioni populiste. Nella mentalità di molti presidenti eletti direttamente dal popolo, infatti, il Parlamento deve essere sempre allineato alle loro politiche. E, se in un determinato momento accade che la maggioranza parlamentare non coincide con quella che ha espresso l’esecutivo, il Parlamento tende a essere delegittimato. È successo in Venezuela nel 2015 e anche nel Perù del 2020. Ma può accadere anche il contrario, e cioè che un Parlamento riesca a eliminare un presidente per ripicca politica, come capitò ...

