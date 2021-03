‘Responsabile del settore giovanile” | abilitazione ottenuta per tre dirigenti di società campane

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Tempo di risultati dopo gli esami del 2 marzo del 2021 per l’di’. Il corso di 192 ore è stato il primo in versione integrale, con un programma didattico ad ampio raggio e tra i corsi indetti dalla Scuola di Coverciano è quello con più ore di studio. Anche il calcio italiano si allinea, così, alla Uefa sulla specializzazione del ruolo. Il corso è stato fortemente voluto dal presidente delTecnico, Demetrio Albertini che ha puntato a professionalizzare una figura fondamentale per lo sviluppo del calcio italiano: ildi’, un punto di riferimento imprescindibile per ognie per tutti i ragazzi e le ragazze ...