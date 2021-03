Covid | E Romagna | 2 155 nuovi positivi e 43 decessi | +26 in terapia intensiva 3

Advertising

fattoquotidiano : In Emilia-Romagna occupato il 90% dei posti di terapia intensiva riservati al Covid - sbonaccini : #Coronavirsu Vaccinazioni anti-Covid, da lunedì 15 marzo le prenotazioni dei cittadini di età compresa tra i 75 e 7… - RegioneER : #Coronavirsu Vaccinazioni anti-Covid, da lunedì 15 marzo le prenotazioni degli over 75enni e le persone affette da… - Piacenza_Online : Covid: a Piacenza 67 positivi (35 sintomatici) e 2 morti (71 e 77 anni). In Emilia-Romagna su oltre 41mila tamponi… - corrierebologna : Covid, i dati dell'Emilia-Romagna: sono 2.155 i nuovi positivi di cui 661 a Bologna, 43 le vittime, oltre 3mila le… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Romagna

In particolare, a superarla sono 7 regioni: Abruzzo (45%), Emilia(47%),Lombardia (46%), Marche (54%), Molise (45%), Piemonte (42%) eUmbria (51%).: Ausl Bologna, mancano anestesisti e ...IL BOLLETTINO REGIONALE DEL 10 MARZO Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia -... 3.094 quelli negli altri reparti(+53). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 287.136 casi di positività, 2.155 in più rispetto a ieri, su un totale di 41.414 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...Stabili a 10 i ricoveri in terapia intensiva. IN REGIONE – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 287.136 casi di positività, 2.155 in più rispetto a ieri, su ...