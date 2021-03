5,7 milioni di studenti in didattica a distanza (Di domenica 7 marzo 2021) L'elenco delle scuole chiuse per Covid nelle regioni, nelle province e nei comuni sta aumentando. L'elenco. Covid, scuole chiuse: l’elenco delle regioni in Dad su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 7 marzo 2021) L'elenco delle scuole chiuse per Covid nelle regioni, nelle province e nei comuni sta aumentando. L'elenco. Covid, scuole chiuse: l’elenco delle regioni in Dad su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, da domani 5,7 milioni di studenti rimangono a casa. Nei prossimi giorni finiranno in dad nove alunni su die… - Agenzia_Ansa : Rischio dad per 9 studenti su 10. Proiezione Tuttoscuola sui dati Gimbe, a casa 7,6 milioni di studenti #ANSA - Corriere_Salute : Oltre 3 milioni di studenti stanno seguendo le lezioni da casa - infoitinterno : Scuola, da domani 5,7 milioni di studenti rimangono a casa. Nei prossimi giorni finiranno in dad nove alunni… - lucialeone70 : RT @fattoquotidiano: Scuola, da domani 5,7 milioni di studenti rimangono a casa. Nei prossimi giorni finiranno in dad nove alunni su dieci… -