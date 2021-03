Inter | Lukaku segna e fa segnare | il belga meglio di Messi e Cristiano Ronaldo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 marzo 2021) Romelusta mettendo in fila dei numeri incredibili con la maglia dell’: ilfasia diche diRomeluè il grande trascinatore di questa stagione dell’. Ilè più che mai decisivo e incisivo in zona gol e lo dimostrano i numeri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante è entrato in 25 gol dei nerazzurri in 24 partite; con 18 gol e ben 7 assist. In Serie A nessuno fadi lui,è secondo con 20 gol e 3 assist. Guardando anche all’Europa,si piazza anche davanti a Lionelche è fermo a quota 23 con 20 gol e 3 assist. Il solo ...