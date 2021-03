Incidente a Bollate | sono 4 i feriti nel frontale | FOTO

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 6 marzo 2021)in totale 4, tra cui una donna in condizioni gravissime, idello scontrotra due auto avvenuto questa sera a. L’si è verificato poco prima delle 20,30 in via Verdi. L’impattoè stato tra un’Audi, con a bordo due ragazzi di 18 e 20 anni e una Seat su td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo4 inelproviene da Il Notiziario.