Basta mezza Juve (senza Ronaldo) per battere la Lazio 3-1 (Di sabato 6 marzo 2021) Bisogna scegliere quale sia la notizia. La vittoria della Juventus sulla Lazio o la vittoria della Juventus senza la Lazio nonostante un elenco di assenti piuttosto congruo. Pirlo ha schierato una formazione d’emergenza. Aveva un solo centrale difensivo in campo e una mediana composta da Rabiot e Ramsey. Ha così schierato Danilo al fianco di Demiral. Fuori De Ligt, Chiellini, Bonucci (in panca), Bentancur, Arthur (in panca), Dybala e Ronaldo che entrato al 70esimo. Ciononostante è stata probabilmente la miglior prestazione stagionale della Juventus che pure ha sofferto la Lazio di Simone Inzaghi, soprattutto in avvio di match. Non a caso il vantaggio di Correa è arrivato presto, al 14esimo. La Juve gioca un calcio poco italiano, molto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Bisogna scegliere quale sia la notizia. La vittoria dellantus sullao la vittoria dellantuslanonostante un elenco di assenti piuttosto congruo. Pirlo ha schierato una formazione d’emergenza. Aveva un solo centrale difensivo in campo e una mediana composta da Rabiot e Ramsey. Ha così schierato Danilo al fianco di Demiral. Fuori De Ligt, Chiellini, Bonucci (in panca), Bentancur, Arthur (in panca), Dybala eche entrato al 70esimo. Ciononostante è stata probabilmente la miglior prestazione stagionale dellantus che pure ha sofferto ladi Simone Inzaghi, soprattutto in avvio di match. Non a caso il vantaggio di Correa è arrivato presto, al 14esimo. Lagioca un calcio poco italiano, molto ...

Advertising

vincenzodesa : @mikelelomb Anche il secondo clamoroso. Ma direi anche basta con questo trattamento. Poi se facciamo schifo ok, ma… - napolista : Basta mezza Juve (senza Ronaldo) per battere la Lazio 3-1 Prova convincente della squadra di Pirlo senza Dybala, D… - maryrita52 : RT @whiteIouis: #Sanremo2021 no basta malika Ayane alle dieci e mezza no mi addormento sul divano - whiteIouis : #Sanremo2021 no basta malika Ayane alle dieci e mezza no mi addormento sul divano - LoveTaesSmile : Ma non potevano farlo cantare per ultimo Renga? Così da mezza addormentata potevo anche ignorarlo e basta #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Basta mezza Il Principe cerca figlio - Recensione Alcune sequenze musicali reggono e il personaggio di Wesley Snipes non è male, ma non basta. ... il quale, in una sorta di crisi regale di mezza età, sembra aver messo da parte la sua verve giovanile ...

Il Festival dei maschi e l'imbarazzante monologo sulle donne di Barbara Palombelli ... è riuscita nel raro intento di fare un disastro a Sanremo senza praticamente ricevere mezza ... di non arrenderci, perché siamo già tutte con le mani alzate, dicendo che basta, ci arrendiamo. Ha vinto ...

Basta mezza Juve (senza Ronaldo) per battere la Lazio 3-1 - ilNapolista ilnapolista Crisi di fine vita oltre i 60 Un terzo degli anziani affronta un periodo critico. Non bastava quella di mezza età, adesso ci si mette anche la crisi di fine vita. Secondo una ric ...

Bugo dice basta: furia contro i giornalisti, c'entra Morgan Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 l'artista si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social network. Quest'anno Bugo ha presentato a Sanremo 2021 il brano 'E invece sì' Cristian Bug ...

Alcune sequenze musicali reggono e il personaggio di Wesley Snipes non è male, ma non. ... il quale, in una sorta di crisi regale dietà, sembra aver messo da parte la sua verve giovanile ...... è riuscita nel raro intento di fare un disastro a Sanremo senza praticamente ricevere... di non arrenderci, perché siamo già tutte con le mani alzate, dicendo che, ci arrendiamo. Ha vinto ...Un terzo degli anziani affronta un periodo critico. Non bastava quella di mezza età, adesso ci si mette anche la crisi di fine vita. Secondo una ric ...Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 l'artista si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social network. Quest'anno Bugo ha presentato a Sanremo 2021 il brano 'E invece sì' Cristian Bug ...