Rischia l’auto-decapitazione per una rara malattia, l’incredibile operazione chirurgica (Di venerdì 5 marzo 2021) Sembra una storia dell’orrore, ma questa ragazza l’ha vissuta davvero: per una rara malattia, il corpo di Zoe Rischiava l’auto-decapitazione. L’instabilità cranio-cervicale (craniocervical instability o CCI) è una malattia rarissima: chi ne soffre ha l’area tra la testa ed il collo sottosviluppata, e quindi particolarmente debole. Zoe Elliott, una giovane ventisettenne di Salisbury (nel Wiltshire) L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) Sembra una storia dell’orrore, ma questa ragazza l’ha vissuta davvero: per una, il corpo di Zoeva. L’instabilità cranio-cervicale (craniocervical instability o CCI) è unararissima: chi ne soffre ha l’area tra la testa ed il collo sottosviluppata, e quindi particolarmente debole. Zoe Elliott, una giovane ventisettenne di Salisbury (nel Wiltshire) L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

