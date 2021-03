Pensioni di marzo 2021 più basse: scopriamo perché (Di martedì 2 marzo 2021) Brutta notizia per i titolari di pensione che si troveranno a che fare con un cedolino più basso per il mese di marzo 2021. Tante infatti saranno le trattenute fiscali che inevitabilmente renderanno l’assegno meno cospicuo. Sul rateo di pensione di marzo 2021 insomma i pensionati italiani troveranno trattenute addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020, Irpef mensile, trattenuta in acconto per il 2021 addizionale comunale (che proseguirà fino a novembre 2021): insomma un elenco decisamente lungo di trattenute fiscali e meno soldi disponibili sul conto corrente. Pensioni di marzo 2021 più basse, ultime news Se avete riscosso meno, sappiate allora che purtroppo non c’è alcun errore. Sul cedolino, oltre alle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 marzo 2021) Brutta notizia per i titolari di pensione che si troveranno a che fare con un cedolino più basso per il mese di. Tante infatti saranno le trattenute fiscali che inevitabilmente renderanno l’assegno meno cospicuo. Sul rateo di pensione diinsomma i pensionati italiani troveranno trattenute addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020, Irpef mensile, trattenuta in acconto per iladdizionale comunale (che proseguirà fino a novembre): insomma un elenco decisamente lungo di trattenute fiscali e meno soldi disponibili sul conto corrente.dipiù, ultime news Se avete riscosso meno, sappiate allora che purtroppo non c’è alcun errore. Sul cedolino, oltre alle ...

