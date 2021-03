Sanremo 2021: i big della prima e della seconda serata (Di lunedì 1 marzo 2021) Chi canta a Sanremo 2021 nella prima serata? E nella seconda? I 26 Big in gara a Sanremo saranno divisi nelle prime due serate del festival. Ecco come I tredici artisti che si esibiranno domani sul palco dell’Ariston saranno in ordine alfabetico: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè. Mercoledì sarà invece la volta di Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Chi canta anella? E nella? I 26 Big in gara asaranno divisi nelle prime due serate del festival. Ecco come I tredici artisti che si esibiranno domani sul palco dell’Ariston saranno in ordine alfabetico: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè. Mercoledì sarà invece la volta di Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

