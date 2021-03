Leonardo in rally | DRS torna a Wall Street entro fine mese

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,95%. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia diffusa dalla stessa società, venerdì a mercati chiusi: la controllata DRS ha depositato presso la SEC, il documento per procedere alla quotazione di una quota di minoranza delle sue azioni ordinarie al NYSE. Il numero di azioni da collocare e la fascia di prezzo del collocamento non sono ancora stati determinati. Il perfezionamento dell’operazione è attesoladi marzo 2021. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della Holding italiana nei settori dell’aeronautica più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Lo scenario di medio periodo è ...

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo rally

Il Messaggero

Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,95%. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia diffusa dalla stessa società, venerdì a mercati chiusi: la controllata DRS ha ...Seduta ina Piazza Affari , che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. A sostenere il ... Tra i best performers di Milano, in evidenza Unipol (+3,86%),(+3,77%), Atlantia ...(Teleborsa) - Brillante rialzo per Leonardo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,95%. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia diffusa dalla stessa società, venerdì a ...Si è tinta d’argento la prima stagionale per Ndm Tecno, sugli sterrati del primo Rally Terra Valle del Tevere. Nella gara aretina, valida per il Challenge Raceday Rally Terra e corsa nel weekend appen ...