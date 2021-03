Ghetto di Varsavia, band indipendente pugliese, esordisce con “Uno” Il brano è dedicato alla memoria di Alessandra Sallustio, la biologa marina vittima di un tragico incidente un anno fa (Di lunedì 1 marzo 2021) di Angela Maria Centrone Un anno fa il nostro Paese era già allerta per quella che sarebbe si sarebbe rivelata un’emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale, forse, senza precedenti. Quando mancavano pochissimi giorni al primo lockdown totale, la comunità di Martina Franca è stata colpita da un lutto inaspettato, che nulla ha avuto a che vedere con la pandemia, ma solo con un tragico incidente stradale. Alessandra Sallustio che fotografa i delfini di TarantoAlessandra Sallustio, biologa marina conosciutissima nell’ambiente, avendo lavorato sia per il WWF all’Oasi di Policoro, sia per Jonian Dolphins Conservation di Taranto, oltre che per altre associazioni ambientaliste, è morta sulla SP14, nel tratto che da Martina Franca porta ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 marzo 2021) di Angela Maria Centrone Unfa il nostro Paese era già allerta per quella che sarebbe si sarebbe rivelata un’emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale, forse, senza precedenti. Quando mancavano pochissimi giorni al primo lockdown totale, la comunità di Martina Franca è stata colpita da un lutto inaspettato, che nulla ha avuto a che vedere con la pandemia, ma solo con unstradale.che fotografa i delfini di Tarantoconosciutissima nell’ambiente, avendo lavorato sia per il WWF all’Oasi di Policoro, sia per Jonian Dolphins Conservation di Taranto, oltre che per altre associazioni ambientaliste, è morta sulla SP14, nel tratto che da Martina Franca porta ...

