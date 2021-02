Amici 20, la puntata di oggi: un’altra maglia sospesa e una nuova classifica (Di sabato 27 febbraio 2021) LA puntata DI oggi DI Amici Gli studenti della ventesima puntata di ‘ Amici ’ continuano le settimane all’interno della scuola. oggi 27 febbraio, è andata in onda su Canale 5 alle ore 14.10 una nuova puntata del programma Mediaset. UNA nuova classifica AD Amici Il primo ad esibirsi in puntata è Tancredi, in squadra con la coach Arisa. Ha cantato il brano Lose Yourself del rapper Eminem ma aggiungendo delle barre in lingua italiana. Persino la coach Anna Pettinelli, è stata molto entusiasta della sua performance. Più volte è stato criticato per le sue cover, mentre questa è piaciuta a tutti gli insegnanti di canto. La conduttrice Maria De Filippi introduce allora una ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 febbraio 2021) LADIDIGli studenti della ventesimadi ‘’ continuano le settimane all’interno della scuola.27 febbraio, è andata in onda su Canale 5 alle ore 14.10 unadel programma Mediaset. UNAADIl primo ad esibirsi inè Tancredi, in squadra con la coach Arisa. Ha cantato il brano Lose Yourself del rapper Eminem ma aggiungendo delle barre in lingua italiana. Persino la coach Anna Pettinelli, è stata molto entusiasta della sua performance. Più volte è stato criticato per le sue cover, mentre questa è piaciuta a tutti gli insegnanti di canto. La conduttrice Maria De Filippi introduce allora una ...

