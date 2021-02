Cherif Karamoko | il calciatore scappato dalla Guinea che gioca a calcio in Italia

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il drammatico racconto ai microfoni di “Verissimo”, ha 20 anni è nato a Conakry in, paese da cui èper salvarsi. La fuga su un barcone l’ha raccontata ai microfoni di “Verissimo”, di cui è ospite nella puntata di sabato 27 febbraio. Su quella barca potevano starci 60 persone, ma noi eravamo in 143. Era piena, non ci stavamo, ma chi aveva organizzato il viaggio era armato e ci ha spinto a forza tutti dentro. Non c’era spazio per muoversi. Nel 2019 dopo questa epopea il debutto in serie B nel Padova, momento che ha sancito il suo debutto e che l’ha portato a scrivere anche l’autobiografia: “Salvati tu che hai un sogno”., ha attraversato il deserto per arrivare a Tripoli, in un viaggio dove è stato tenuto prigioniero e ...