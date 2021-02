Speranza: “Prossimo Dpcm sino al 6 aprile, siamo all’ultimo miglio” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova. Ringrazio il presidente Mattarella. Il premier ha detto che l’unità non è un’opzione ma un dovere. Ho sempre auspicato un’unità nazionale contro l’emergenza. Non c’è strada diversa da unità”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, lo ripete durante la comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da coronavirus. “I ritardi di alcune forniture dei vaccini, che pure ci sono, non cambieranno l’esito della partita – ha assicurato Speranza – il Covid è destinato a essere arginato. Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Ma bisogna essere chiari: in questo ultimo miglio non possiamo assolutamente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante ein una situazione politica nuova. Ringrazio il presidente Mattarella. Il premier ha detto che l’unità non è un’opzione ma un dovere. Ho sempre auspicato un’unità nazionale contro l’emergenza. Non c’è strada diversa da unità”. Il ministro della Salute, Roberto, lo ripete durante la comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da coronavirus. “I ritardi di alcune forniture dei vaccini, che pure ci sono, non cambieranno l’esito della partita – ha assicurato– il Covid è destinato a essere arginato. Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Ma bisogna essere chiari: in questo ultimonon posassolutamente ...

viralvideovlogs : RT @RaiNews: Il prossimo Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. 'Le misure? Non possono essere allentate' #Speranza #COVID19 #DPCM… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Il prossimo Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. 'Le misure? Non possono essere allentate' #Speranza #COVID19 #DPCM… - RaiNews : Il prossimo Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. 'Le misure? Non possono essere allentate' #Speranza… - IsabellaMerlo : RT @claudiocerasa: Il prossimo Dpcm, dice Speranza, sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Viva i Dpcm! - anto_galli4 : ????????????????????Infami bastardi....#draghi finirà il lavoro di disteuzione fatto fa #conte...??????Speranza: 'Non ci sono le… -