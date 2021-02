Ritmo circadiano: ecco come funziona e perché è così importante (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Cos’è il Ritmo circadiano? L’etimologia latina circa diem indica che si tratta di un Ritmo sonno veglia naturale che avviene nel corpo di ognuno all’interno delle 24 ore. È un sistema complesso e multi variegato dove entrano in scena una fitta serie di elementi che controllano il benessere psico-fisico tramite parametri quali la pressione arteriosa, la temperatura corporea, il peso, il tono muscolare; in una parola: tutto l’organismo. Il Ritmo circadiano prevede una tabella di marcia prestabilita che copre l’intera giornata, tutti i giorni. La tabella del Ritmo circardiano Tra le 6 e le 9 del mattino si assiste alla prima fase, il momento iniziale della giornata che consiste nel risveglio. L’ormone del sonno, la melatonina, lascia spazio pian piano al ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Cos’è il? L’etimologia latina circa diem indica che si tratta di unsonno veglia naturale che avviene nel corpo di ognuno all’interno delle 24 ore. È un sistema complesso e multi variegato dove entrano in scena una fitta serie di elementi che controllano il benessere psico-fisico tramite parametri quali la pressione arteriosa, la temperatura corporea, il peso, il tono muscolare; in una parola: tutto l’organismo. Ilprevede una tabella di marcia prestabilita che copre l’intera giornata, tutti i giorni. La tabella delcircardiano Tra le 6 e le 9 del mattino si assiste alla prima fase, il momento iniziale della giornata che consiste nel risveglio. L’ormone del sonno, la melatonina, lascia spazio pian piano al ...

