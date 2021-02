Dany De Santis | Ecco il video ufficiale di Boomerang

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Esce oggi in digitale, il nuovo singolo diDe, nuovo nome d’arte scelto dall’artista e compositore cubano noto anche come Cupido, che segna una svolta nella sua carriera di musicista avvicinandolo per la prima volta al genere indie pop con un nuovo esperimento musicale per esprimere al massimo la sua versatilità. Il nuovo brano, prodotto dallo stesso artista, riprende le sognanti atmosfere anni ‘80 e racconta la storia di una coppia di giovani ragazzi alle prese con litigi e scontri quotidiani, dopo i quali torna magicamente la pace per ricominciare ogni giorno ad amarsi più forte di prima. Proprio come un, che non importa con quanta forza si lanci lontano, l’amore torna infatti sempre nello stesso punto, lì dove è iniziato, come se nulla di spiacevole fosse accaduto. Su un ...