Basket | Henry Sims ritorna dalla Corea del Sud e firma a Reggio Emilia

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) Operazione in entrata per l’Unahotels, che aggiungesotto canestro per arginare una situazione potenzialmente esplosiva in spogliatoio. Dopo l’uscita di Janis Blums e, soprattutto, il terremoto provocato da Dominique Sutton, sulla graticola per frizioni con la società ci sarebbe anche Frank Elegar. Quanto a, si tratta del suo ritorno in Serie A e della sua quarta squadra nel nostro Paese, comprendendo anche, oltre a Cremona e Fortitudo Bologna, l’anno in A2 alla Virtus Roma, con cui ha conquistato la promozione nell’annata 2018-2019. Ha iniziato la stagione indel Sud, agli Incheon ET Land Elephants, ma ha avuto minuti significativi anche in NBA tra il 2013 e il 2016 con le maglie di New Orleans Hornets, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers e ...