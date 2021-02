Adattamento ai cambiamenti climatici: fondi anche per la Sila (Di domenica 14 febbraio 2021) Adattamento ai cambiamenti climatici, il Ministero dell’Ambiente stanzia 75 milioni di euro. Il Presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio esprime soddisfazione Sono 75 milioni di euro per il triennio 2021-2023 e sono previsti dal Ministero dell’Ambiente al fine di intervenire nell’ambito dell’Adattamento ai cambiamenti climatici all’interno dei siti Unesco d’interesse naturalistico e nei Parchi Nazionali. Nel… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 14 febbraio 2021)ai, il Ministero dell’Ambiente stanzia 75 milioni di euro. Il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dellaFrancesco Curcio esprime soddisfazione Sono 75 milioni di euro per il triennio 2021-2023 e sono previsti dal Ministero dell’Ambiente al fine di intervenire nell’ambito dell’aiall’interno dei siti Unesco d’interesse naturalistico e nei Parchi Nazionali. Nel… L'articolo Corriere Nazionale.

Alfonso0070 : RT @AvvenirediCal: Adattamento ai cambiamenti climatici, il Ministero dell'Ambiente stanzia 75 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per i… - AvvenirediCal : Adattamento ai cambiamenti climatici, il Ministero dell'Ambiente stanzia 75 milioni di euro nel triennio 2021-2023… - Noovyis : (Fondo adattamento cambiamenti climatici, soddisfazione del Parco Nazionale della Sila) Playhitmusic - - greencityit : Unesco: da Minambiente 75 milioni di euro per i siti d’interesse naturalistico: Per l’adattamento ai cambiamenti cl… - AndreaMarroni : @DeShindig @micheleboldrin Nel Next Generation EU ci sono % di spesa obbligatorie a favore di conversione energetic… -