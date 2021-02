Il Napoli prepara la gara con la Juventus | terapie per Hysaj e Demme | novità su Manolas

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta pomeridiana per ilal Training Center. Gli azzurrino il match contro lain programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18. La squadra di è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente esercitazione tecnica e seduta tattica.hanno svoltoha svoltoe lavoro personalizzato in piscina e palestra. Allo stadio Maradona i bianconeri affrontano unin piena crisi, più di risultati che di gioco e occasioni create. “Spiace che Rino sia in discussione, ma io ho i miei problemi e devo vincere”, ha detto Pirlo da campione del mondo a campione del mondo. Il tecnico della Juve lancia la sfida ...

Paroladeltifoso : Il Napoli prepara la sfida contro la Juventus: il report dell’allenamento - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Il Pd prepara la lista e cambia pelle. La carica dei giovani consiglieri - corrmezzogiorno : #Napoli Il Pd prepara la lista e cambia pelle. La carica dei giovani consiglieri - dailynews_24 : Napoli, De Laurentiis prepara la rifondazione: pronti pesanti tagli al budget! - internapoli_it : Picco di contagi in Campania, De Luca prepara l’ordinanza sulle scuole: 28 comuni chiudono le aule… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli prepara

Il Mattino

... ma anche disilludere quei tanti cittadini che finalmente rivedono nei nostri valori e nel nostro impegno la speranza per scrivere una nuova storia per". La corsa dell'ex sindaco L'ormai ...In foto l'ospedale Pascale diAll'Istituto Pascale dipartirà il 1° marzo la sperimentazione clinica del vaccino italiano anti - Covid di ... siormai da mesi', sottolinea l'Asst. '...Napoli: le ultime in vista della Juventus. Con la Juventus saranno sicuramente out Elseid Hysaj, Diego Demme e Kostas Manolas: i primi due si sono infortunati in Coppa Italia con ...Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18. La squadra di è allenata sui campi 1 e 2 in ...