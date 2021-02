WandaVision | i compositori della serie | “Fare un musical Marvel sarebbe un sogno!”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 7 febbraio 2021) L'intervista a Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez,premio Oscar di Coco e Frozen, che promettono grandi emozioni per la sigla dell'episodio dedicato agli anni '80. Sono gli autori delle canzoni Let it go e Remember Me, brani distintivi dei film d'animazione Frozen e Coco, entrambi premiate con l'Oscar. Nonostante il successo, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez cercano di mantenere i piedi per terra e di dedicarsi soltanto alla musica. E alla famiglia. Sposati dal 2003, il loro ultimo lavoro insieme sono le sigle degli episodi di, primatv delCinematic Universe, su Disney Plus dal 15 gennaio. InWanda (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), potenti membri degli Avengers la squadra di supereroi che difende la Terra, si ritrovano in una …