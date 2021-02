Wanda Nara e Icardi vittime di un maxi furto: cosa e quanto è stato rubato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il calciatore e la showgirl hanno trovato la loro casa svaligiata: maxi colpo a Parigi, la Procura di Nanterre indaga L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il calciatore e la showgirl hanno trovato la loro casa svaligiata:colpo a Parigi, la Procura di Nanterre indaga L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Corriere : I ladri nella casa di Mauro Icardi e Wanda Nara a Parigi: rubati orologi e vestiti per 400 mila euro - pixel_di : RT @Corriere: I ladri nella casa di Mauro Icardi e Wanda Nara a Parigi: rubati orologi e vestiti per 400 mila euro - BreakingItalyNe : RT @Corriere: I ladri nella casa di Mauro Icardi e Wanda Nara a Parigi: rubati orologi e vestiti per 400 mila euro - Noovyis : (Ladri a casa di Mauro Icardi e Wanda Nara: 400 mila euro di beni rubati) Playhitmusic - - FQMagazineit : Ladri a casa di Mauro Icardi e Wanda Nara: 400 mila euro di beni rubati -