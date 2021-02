Crisi di Governo, oggi maxi-tavolo: Renzi non scioglie “nodo” Conte (Di lunedì 1 febbraio 2021) Entro domani, martedì 2 febbraio, il Presidente della Camera Fico – al termine della difficilissima missione di “esploratore” – è atteso al Colle dove riferirà al Presidente della Repubblica Mattarella l’esito delle consultazioni di questi giorni. Al momento, tutti gli scenari restano aperti per una Crisi il cui esito si deciderà al fotofinish. Matteo Renzi non ha ancora dato semaforo verde all’indicazione di Giuseppe Conte come futuro presidente incaricato e da Italia Viva ribadiscono che, per ora, non intendono fare nomi). C’è poi da superare lo scoglio programma. “Dagli incontri con le forze politiche è emersa la disponibilità comune a procedere su un confronto sui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi”, ha detto ieri il Presidente della Camera, Roberto Fico, al termine delle consultazioni convocando per la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) Entro domani, martedì 2 febbraio, il Presidente della Camera Fico – al termine della difficilissima missione di “esploratore” – è atteso al Colle dove riferirà al Presidente della Repubblica Mattarella l’esito delle consultazioni di questi giorni. Al momento, tutti gli scenari restano aperti per unail cui esito si deciderà al fotofinish. Matteonon ha ancora dato semaforo verde all’indicazione di Giuseppecome futuro presidente incaricato e da Italia Viva ribadiscono che, per ora, non intendono fare nomi). C’è poi da superare lo scoglio programma. “Dagli incontri con le forze politiche è emersa la disponibilità comune a procedere su un confronto sui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi”, ha detto ieri il Presidente della Camera, Roberto Fico, al termine delle consultazioni convocando per la ...

