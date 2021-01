Serie A, il Napoli riparte: Elmas e Politano stendono il Parma in un 2 a 0 (Di domenica 31 gennaio 2021) Sul campo non brilla, ma tre punti servivano e tre punti sono arrivati. Dopo la batosta con il Verona Gattuso ottiene le risposte che cercava dalla sua squadra, almeno sul piano caratteriale e mentale. Al successo in Coppa Italia sullo Spezia fa seguito la vittoria contro il Parma, piegato con un gol per tempo. In una gara con pochi contenuti tecnici la serpentina di Elmas basta al Napoli per riprendere la marcia in campionato, prima che Politano chiuda definitivamente la partita a dieci minuti dal gong con un tiro deviato da Osorio. Più che l'affermazione in sé e per sé l'istantanea che conferma il forte legame tra Gattuso e i suoi ragazzi è rappresentata dall'abbraccio collettivo subito dopo la rete del 2-0 che ha scacciato la paura. Il Parma dopo un primo tempo senza acuti ha alzato il baricentro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Sul campo non brilla, ma tre punti servivano e tre punti sono arrivati. Dopo la batosta con il Verona Gattuso ottiene le risposte che cercava dalla sua squadra, almeno sul piano caratteriale e mentale. Al successo in Coppa Italia sullo Spezia fa seguito la vittoria contro il, piegato con un gol per tempo. In una gara con pochi contenuti tecnici la serpentina dibasta alper riprendere la marcia in campionato, prima chechiuda definitivamente la partita a dieci minuti dal gong con un tiro deviato da Osorio. Più che l'affermazione in sé e per sé l'istantanea che conferma il forte legame tra Gattuso e i suoi ragazzi è rappresentata dall'abbraccio collettivo subito dopo la rete del 2-0 che ha scacciato la paura. Ildopo un primo tempo senza acuti ha alzato il baricentro ...

