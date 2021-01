Mafiosi | mer*** | dovete morire L' orrore di Paola Taverna | oggi cosa dice dei compagni del Pd?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Fra gli effetti collaterali del papabile Conte ter vi è il ribaltamento del principio di non contraddizione che - almeno in politica - era stato sempre temperato da un altro assunto: il pragmatico «mai dire mai». Questo, ovviamente, valeva anche prima che precipitasse nell'agone politico il moralismo di Grillo, Di Maio, Di Battista & co: ricordiamo, ad esempio, quando Gianfranco Fini prometteva «con Bossi nemmeno un caffè», salvo poi governare a più riprese con il leghista, con tanto di legge sull'immigrazione co-firmata. Ma è con i pentastellati che il tempo di rovesciamento totale di un "non possumus", sigillato a suon di «vaffa», ha raggiunto il record di queste ore. Tutto in 15 giorni: dal 14 gennaio - «Irresponsabile, le nostre strade sono definitivamente divise», sentenziava Luigi Di Maio nei confronti dell'ex rottamatore - a tre giorni fa, con Roberto Fico, presidente ...