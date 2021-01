Giornata della Memoria: la commemorazione di Boltiere (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 27 gennaio è stata commemorata la Giornata della Memoria. Lo stesso giorno del 1945, le truppe sovietiche entravano nel campo di concentramento di Aushwitz, liberando migliaia di ebrai dal dominio nazista. L’amministrazione comunale di Boltiere è intervenuta nelle classi terze della scuola secondaria di Boltiere con il Vicensidaco Renato Cavalleri e con l’assessore all’istruzione Cinzia Begnardi. Insieme alle ragazze e ai ragazzi si è potuto rendere omaggio alle vittime di quel tragico ed oscuro periodo della storia d’Europa e del nostro Paese. Sempre l’amministrazione è intervenuta all’iniziativa “Sassi che parlano”, promossa dalle ACLI insieme allo stesso Istituto Comprensivo. Nel parcheggio di Via 27 Gennaio si sono potuti lasciare in segno di ricordo un sasso ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 27 gennaio è stata commemorata la. Lo stesso giorno del 1945, le truppe sovietiche entravano nel campo di concentramento di Aushwitz, liberando migliaia di ebrai dal dominio nazista. L’amministrazione comunale diè intervenuta nelle classi terzescuola secondaria dicon il Vicensidaco Renato Cavalleri e con l’assessore all’istruzione Cinzia Begnardi. Insieme alle ragazze e ai ragazzi si è potuto rendere omaggio alle vittime di quel tragico ed oscuro periodostoria d’Europa e del nostro Paese. Sempre l’amministrazione è intervenuta all’iniziativa “Sassi che parlano”, promossa dalle ACLI insieme allo stesso Istituto Comprensivo. Nel parcheggio di Via 27 Gennaio si sono potuti lasciare in segno di ricordo un sasso ...

Inter : ?? | MEMORIA L'Inter al Memoriale della Shoah di Milano per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto ??… - fattoquotidiano : “Saluto romano in Consiglio comunale nella Giornata della Memoria”: la denuncia a Cogoleto (Genova) – Video - amnestyitalia : Oggi #27gennaio è la giornata della memoria. Le parole di Liliana Segre ci ricordano il nostro impegno quotidiano c… - AlekosPrete : Non ha potuto resistere alla tentazione di dimostrare a tutti quanto è forte il suo sentimento antisemita. Così il… - pierpaolo111 : @fattoquotidiano @antonellocapor2 Ecco uno che ha le idee chiarissime in 'ogni' momento della giornata ?? -