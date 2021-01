Conte rassegna le dimissioni al Quirinale. Poi vede Presidente Senato Casellati (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ stata una mattinala lunga e difficile per il Premier Giuseppe Conte, che ora ha formalmente presentato le dimissioni al Qurinale. Il capo del governo è salito al Colle verso le 12 per rimettere il suo mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come stabilisce il protocollo, dopodiché si è recato a Palazzo Giustiniani per incontrare la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Domani avranno inizio le consultazioni di rito del Capo dello Stato. Questa mattina si è tenuto il CdM cui Conte ha anticipato le dimissioni, prima di incontrare Mattarella. Il Premier ha ringraziato “l’intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme” ed i suoi Ministri hanno fatto quadrato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ stata una mattinala lunga e difficile per il Premier Giuseppe, che ora ha formalmente presentato leal Qurinale. Il capo del governo è salito al Colle verso le 12 per rimettere il suo mandato nelle mani deldella Repubblica, Sergio Mattarella, come stabilisce il protocollo, dopodiché si è recato a Palazzo Giustiniani per incontrare ladel, Elisabetta. Domani avranno inizio le consultazioni di rito del Capo dello Stato. Questa mattina si è tenuto il CdM cuiha anticipato le, prima di incontrare Mattarella. Il Premier ha ringraziato “l’intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme” ed i suoi Ministri hanno fatto quadrato ...

