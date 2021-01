Ora è ufficiale: Gerbo dall’Ascoli al Cosenza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come riportato in esclusiva il Cosenza ha piazzato il colpo Gerbo, in arrivo dall’Ascoli. Questo il comunicato del club calabrese: La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Ascoli Calcio 1898 FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Gerbo. Il centrocampista, nato a Valenza (AL) il 9 novembre 1989, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio 2008, Gerbo ha poi collezionato nella sua carriera quasi 150 presenze in Serie B con le maglie di Ancona, Gubbio, Foggia e Crotone. Nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell’Ascoli, con cui ha disputato 13 gare. Ha all’attivo due promozioni nel suo personale palmares. Ora è ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come riportato in esclusiva ilha piazzato il colpo, in arrivo. Questo il comunicato del club calabrese: La SocietàCalcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Ascoli Calcio 1898 FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto. Il centrocampista, nato a Valenza (AL) il 9 novembre 1989, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio 2008,ha poi collezionato nella sua carriera quasi 150 presenze in Serie B con le maglie di Ancona, Gubbio, Foggia e Crotone. Nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell’Ascoli, con cui ha disputato 13 gare. Ha all’attivo due promozioni nel suo personale palmares. Ora è ...

