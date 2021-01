Juve - Bologna 2 - 0: Arthur e McKennie, Pirlo a - 7 dal Milan (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA - Un gol per tempo, una sensazione di solidità ritrovata con Chiellini - quarta consecutiva da titolare, secondo clean sheet consecutivo dopo la Supercoppa - , un centrocampo che con Arthur e ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA - Un gol per tempo, una sensazione di solidità ritrovata con Chiellini - quarta consecutiva da titolare, secondo clean sheet consecutivo dopo la Supercoppa - , un centrocampo che cone ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bologna Juventus-Bologna 2-0, gol e highlights: Arthur e McKennie, bianconeri quarti Sky Sport Serie A, la classifiuca aggiornata. Risale la Juve

Questa è la classifica aggiornata dopo Juventus-Bologna 2-0. Nel pomeriggio le altre partite del 19° turno. Milan 43 Inter 41 Roma 37 Juventus 36* Atalanta 36 Napoli 34** Lazio ...

Szczesny fa ancora miracoli: la Juve soffre ma batte 2-0 il Bologna

All'Allianz Stadium Juventus vince 2-0 contro il Bologna il lunch match della diciannovesima giornata di campionato. La sfida è sbloccata al 15' da Arthur, primo gol in bianconero per il brasiliano, ...

Questa è la classifica aggiornata dopo Juventus-Bologna 2-0. Nel pomeriggio le altre partite del 19° turno. Milan 43 Inter 41 Roma 37 Juventus 36* Atalanta 36 Napoli 34** Lazio ...