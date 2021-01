Focolaio in casa di riposo, 39 anziani positivi: erano già vaccinati (Di giovedì 21 gennaio 2021) Scoppia ancora una volta un Focolaio in casa di riposo: in realtà sono due i casi segnalati, con un aspetto che fa preoccupare e non poco. Preoccupa quanto accaduto a Forlì, con un ennesimo Focolaio in casa di riposo deflagrato nelle scorse ore. Ci sono già svariati precedenti in tal senso ma qui c’è una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Scoppia ancora una volta unindi: in realtà sono due i casi segnalati, con un aspetto che fa preoccupare e non poco. Preoccupa quanto accaduto a Forlì, con un ennesimoindideflagrato nelle scorse ore. Ci sono già svariati precedenti in tal senso ma qui c’è una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RassegnaZampa : #vaccinoCovid focolaio nella casa di riposo: positivi 39 anziani che avevano già ricevuto la prima dose - _RobertoErre : @ale_orlanduccio @ZZiliani @Gazzetta_it @CorSport @tuttosport In effetti è logico che uno corra il rischio di gener… - IvoAyrton : RT @gael99: Continua la serie di strane coincidenze... ma voi cricetini non collegate i puntini, mi raccomando! - QAin51404808 : RT @gael99: Continua la serie di strane coincidenze... ma voi cricetini non collegate i puntini, mi raccomando! - me_desaparecido : RT @ButtiGrazia: 39 anziani, sono risultati positivi, dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino, in una RSA del Forlivese. https://t.… -