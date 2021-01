Legge sul biologico, aspettiamo prima di gioire (Di giovedì 21 gennaio 2021) C’è davvero da gioire per la decisione delle Commissione Agricoltura del Senato in merito alla nuova Legge sul biologico? In un mondo normale, bisognerebbe probabilmente manifestare tutto lo sgomento determinato dall’incredibile lasso di tempo che nel nostro Paese può trascorrere nell’iter legislativo che coinvolge i rami del Parlamento. Invece siamo chiamati a gioire. La stragrande maggioranza delle Associazioni ambientaliste ha accolto con favore la decisione, quasi che fosse una definitiva approvazione. In realtà, ci sarà ancora il passaggio dell’Aula del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 21 gennaio 2021) C’è davvero daper la decisione delle Commissione Agricoltura del Senato in merito alla nuovasul? In un mondo normale, bisognerebbe probabilmente manifestare tutto lo sgomento determinato dall’incredibile lasso di tempo che nel nostro Paese può trascorrere nell’iter legislativo che coinvolge i rami del Parlamento. Invece siamo chiamati a. La stragrande maggioranza delle Associazioni ambientaliste ha accolto con favore la decisione, quasi che fosse una definitiva approvazione. In realtà, ci sarà ancora il passaggio dell’Aula del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

AnnalisaChirico : Grillo lo chiamava ‘demente Mastella’, DiBattista ironizzava sull’Udeur e sosteneva la legge sul vincolo d mandato.… - fattoquotidiano : Nuova legge sul biologico, dopo due anni si sblocca l’iter: verso marchio italiano e delega per rivedere norme e tr… - ladeni_79 : Vi parlo spesso delle mie amiche ma ho dimenticato di raccontarvi una cosa che veramente rende l’idea di che tipe s… - _imnotaprincess : RT @lilyscortana: 1978: l’aborto viene regolamentato con la legge 194 2021: Salvini pronuncia queste parole (foto) Non scordiamoci mai c… - mamydelgang : RT @lilyscortana: 1978: l’aborto viene regolamentato con la legge 194 2021: Salvini pronuncia queste parole (foto) Non scordiamoci mai c… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge sul Auto elettriche, non passa la legge sul peak shaving tedesco Energia Oltre Juve-Napoli, niente giallo per Kulusevski: proteste sul web

Juventus – Napoli, la moviola sull’episodio Kulusevski. Intorno al quarto d’ora di gioco, Dejan Kulusevski è stato protagonista di un’entrata col gomito alto su Mario Rui. LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Juve ...

Vertice di governo, avanti con rafforzamento maggioranza. Conte sale al Colle, domani tocca al centrodestra

Su scostamento e ristori al momento il governo può contare anche sui voti di Italia Viva e del centrodestra. Ma il successivo lavoro delle commissioni, dove oltre al Recovery deve passare anche la leg ...

Juventus – Napoli, la moviola sull’episodio Kulusevski. Intorno al quarto d’ora di gioco, Dejan Kulusevski è stato protagonista di un’entrata col gomito alto su Mario Rui. LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Juve ...Su scostamento e ristori al momento il governo può contare anche sui voti di Italia Viva e del centrodestra. Ma il successivo lavoro delle commissioni, dove oltre al Recovery deve passare anche la leg ...