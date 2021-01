Cologno | infortunio in azienda | operaio 48enne in ospedale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gravesul lavoro nella mattinata di mercoledì (20 gennaio) alla Laf dial Serio,specializzata nel riciclo di imballaggi. Secondo le prime informazioni intorno alle 12.15 undi 48 anni è rimasto schiacciato in un macchinario per il lavaggio delle cisterne e sarebbe in gravi condizioni. Sul posto due ambulanze e un'automedica, oltre all'elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto l'uomo è stato trasportato all'Papa Giovanni XXIII. Per chiarire la dinamica sono al lavoro i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai tecnici dell'Ats.